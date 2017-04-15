Александр Горшков: "Дзюба в матче со "Спартаком" будет рвать и метать"

Бывший полузащитник "Зенита" Александр Горшков в интервью RT отметил, что нападающий Артем Дзюба в матче 23-го тура чемпионата России против "Спартака" будет сверхмотивирован. По его словам, форвард в этом поединке будет рвать и метать.

– Артем Дзюба впервые приедет на "Открытие Арену" в качестве вице-капитана "Зенита" и наверняка будет принят болельщиками "Спартака" не лучшим образом. Насколько правомерно с их стороны обвинять футболиста в предательстве?

– Ну о каком предательстве идет речь? Мы живем в такое время, что игроки спокойно переходят из одного клуба в другой. К тому же следует зреть в корень. Думаю, Дзюба ушел из "Спартака" не только из-за денег. Значит, были ещк какие-то причины, побудившие Артема покинуть родную команду. А фанаты все восприняли со своей колокольни. Лично меня этот трансфер удивил, но, с другой стороны, сейчас случается и такое.

Да, раньше в "Зените" капитанскую повязку мог получить только питерский игрок или тот, кто больше всех матчей провел, но теперь времена изменились. Нынешняя команда совсем не похожа на ту, которая была лет десять назад, и люди воспринимают ее совершенно иначе. В городе произошедшие изменения нравятся далеко не всем. Многих не устраивает, что играет мало российских футболистов, что это теперь не та близкая команда, за которую рубились чуть ли не "ребята с нашего двора". На мой взгляд, повязку должен носить лидер. При этом не стоит изучать список клубов, за которые он выступал до того.

– Дзюба забивал в каждом матче со "Спартаком" после своего ухода из команды. Как думаете, отличится ли он на этот раз?

– Такие вещи сложно прогнозировать, но то, что Артем будет сверхмотивирован, – факт. На "Открытие Арене" он будет рвать и метать.