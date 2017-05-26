Александр Горшков: "Для меня новость о перестановках в "Зените" стала неожиданной"

Бывший полузащитник "Зенита" Александр Горшков признался, что возвращение Сергея Фурсенко в команду стало для него неожиданностью. Как сообщила пресс-служба сине-бело-голубых, экс-глава невского клуба назначен председателем правления и президентом и до завершения корпоративных процедур будет исполнять функции генерального директора.

– Удивлены новостью, что Максима Митрофанова на посту генерального директора "Зенита" сменил Сергей Фурсенко? Или это можно было предположить, поскольку Фурсенко присутствовал на последних матчах питерской команды?

– Я не мог ничего предполагать. Фурсенко присутствовал на играх, но я никак не связывал это. Для меня такая новость стала неожиданной. "Зенит" в последнее время редко делает подобные шаги, поэтому я не ожидал такого. Возможно, на это решение повлияла общая картина, результаты команды.

– У Сергея Фурсенко есть успешный опыт работы в "Зените"...

– Да. Как раз при нем было завоевано первое чемпионство, Кубок УЕФА, Суперкубок. Это связано именно с приходом Сергея Фурсенко в клуб. Последуют ли другие изменения в команде? Думаю, это возможно. Если поменялся руководитель такого звена – должно что-то последовать. Может, изменения на тренерском мостике или административные роли.

– "Зенит" сейчас нуждается в каких-то преобразованиях, на ваш взгляд?

– Выступление команды в этом году сложно назвать удовлетворительным, учитывая возможности и амбиции. Поэтому изменения, конечно, напрашиваются, чтобы был необходимый результат. К тому же идет много разговоров, что своих воспитанников не хватает, причем уже давно. Наверное, здесь общая картина: результаты, игра не радует болельщиков, все вместе и привело к этому. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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