Александр Горшков: "Чемпионство "Зенита" - не нечто из области фантастики"

Бывший полузащитник "Зенита" Александр Горшков уверен в том, что для сине-бело-голубых матч 21-го тура чемпионата России с "Рубином" не станет легкой прогулкой. По его словам, команды сыграют вничью.

- Для "Зенита" все гладко точно не будет, - сказал Горшков. - У "Рубина" есть амбиции. К тому же команда серьезно укомплектована: потрачено немало средств. Тем более казанцы выступают дома.

На данный момент отрыв "Зенита" от "Спартака" всего шесть очков. Не могу сказать, что чемпионство сине-бело-голубых - из области фантастики. Такие случаи уже бывали. Но, к сожалению, пока "Зенит" не показывает уверенной игры - не хватает стабильности. Но красно-белых догнать реально. Думаю, что матч завершится вничью. (Любовь КОНЯЕВА)

Трансляция матча "Рубин" - "Зенит"