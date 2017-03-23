Александр Головин: "Спартак" заслуженно идет на первом месте"

Полузащитник ЦСКА Александр Головин подчеркнул, что в этом сезоне "Спартак" сумел изменить игровой стиль. По словам хавбека, на данный момент красно-белые вполне заслуженно лидируют в турнирной таблице чемпионата России.

- Они стали играть совсем по-другому - больше стали контролировать мяч. Больше похоже на старый "Спартак", когда они владели мячом, играли низом через "стенки", - приводит ТАСС слова Головина. - Сейчас они заслуженно идут на первом месте. Смотрю матчи и замечаю, что каждый из них бьется до последнего.

Нам реально их догнать, отрыв уже меньше, чем был до перерыва. Все будет зависеть от того, как мы сыграем важные матчи - с теми же "Спартаком", "Локомотивом". "Спартак" где-то может оступиться, так что все может быть.

По словам Головина, команде уже удалось подстроиться под требования Виктора Гончаренко, который сменил Леонида Слуцкого на посту главного тренера по окончании первой части сезона.

- В первых товарищеских играх на сборе было тяжело, например, нужно было больше идти в прессинг, но потом через теоретические занятия, через игры начали понимать друг друга лучше, - продолжил Головин. - В официальных играх практически доводим до идеала то, что от нас требует тренер.

Команда довольна игрой после возобновления сезона, за исключением матча с "Зенитом" (0:0), наверное, нужно было сыграть посмелей. В первом матче после перерыва, тем более играли у себя дома, нужно было сыграть больше в атаку.

Оланаре и до травмы проявил себя очень хорошо, забивал через матч, например, тому же "Зениту". Витинью себя очень хорошо проявил в Бразилии, много забивал. Это очень сильные футболисты, они усилили нашу команду и еще будут приносить нам много пользы.