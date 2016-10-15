Александр Гацкан: "Против "Ростова" идут какие-то подводные течения"

Полузащитник "Ростова" Александр Гацкан после поражения от "Спартака" в матче 10-го тура чемпионата России (0:1) заявил, что против его команды "идут какие-то подводные течения". В сегодняшней игре футболистам ростовской команды было показано две красные карточки.

– С "Зенитом" было удаление, сейчас красные карточки. Закономерно ли, что с лучшими командами страны игроков вашей команды удаляют?

– Я до этого говорил и сейчас: против нас идут какие-то подводные течения, - отметил Гацкан. - Надо разбирать судейство не только в матче "Зенита" и "Спартака".

– В матче с "Зенитом" тоже было удаление у вас.

– Я и говорю, что и тогда и сейчас, что это не правильные красные карточки. Все разбирают "Спартак" с "Зенитом", а нашу игру и смотреть не будут. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)