22:59 15 октября | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Александр Гацкан: "Против "Ростова" идут какие-то подводные течения"

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Полузащитник "Ростова" Александр Гацкан после поражения от "Спартака" в матче 10-го тура чемпионата России (0:1) заявил, что против его команды "идут какие-то подводные течения". В сегодняшней игре футболистам ростовской команды было показано две красные карточки.

– С "Зенитом" было удаление, сейчас красные карточки. Закономерно ли, что с лучшими командами страны игроков вашей команды удаляют?

– Я до этого говорил и сейчас: против нас идут какие-то подводные течения, - отметил Гацкан. - Надо разбирать судейство не только в матче "Зенита" и "Спартака".

– В матче с "Зенитом" тоже было удаление у вас.

– Я и говорю, что и тогда и сейчас, что это не правильные красные карточки. Все разбирают "Спартак" с "Зенитом", а нашу игру и смотреть не будут. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Alexis33

Излучение промкооперации и пищев -смотри не подавись своей ядовитый слюной)))

00:23

Alexis33

Гацкан один из самых подлых игроков.

00:21

Valdemarson

ki _____________ сам ты балаболка...

23:48 15 октября

Излучение Промкооперации и Пищев

Ерунда. Это не против Ростова, а за народно-позорную ублюдочную команду течение, и не особо подводные, все в открытую... ПОЗОР!!!

23:47 15 октября

rotor23

под водой вас имеют,ростовское чудовище!!!)))))))))))

23:34 15 октября

ki

о да. кудряшов ведь "не убил" соперника, чего там карточку было давать, да ? может и "не хотел", но ведь душевно так шипами въехал... а наваса кто-то за язык тянул, когда он первую жк получал ? или вторая тоже "не правильная" ? балаболка.

23:21 15 октября

sergoX

Саша, чего непонятного то? У питерско-московских решал спроси, они в курсе.

23:16 15 октября

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