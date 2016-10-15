Александр Гацкан: "Против "Ростова" идут какие-то подводные течения"

Полузащитник "Ростова" Александр Гацкан после поражения от "Спартака" в матче 10-го тура чемпионата России (0:1) заявил, что против его команды "идут какие-то подводные течения". В сегодняшней игре футболистам ростовской команды было показано две красные карточки.
– С "Зенитом" было удаление, сейчас красные карточки. Закономерно ли, что с лучшими командами страны игроков вашей команды удаляют?
– Я до этого говорил и сейчас: против нас идут какие-то подводные течения, - отметил Гацкан. - Надо разбирать судейство не только в матче "Зенита" и "Спартака".
– В матче с "Зенитом" тоже было удаление у вас.
– Я и говорю, что и тогда и сейчас, что это не правильные красные карточки. Все разбирают "Спартак" с "Зенитом", а нашу игру и смотреть не будут. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Alexis33
Излучение промкооперации и пищев -смотри не подавись своей ядовитый слюной)))
00:23
Alexis33
Гацкан один из самых подлых игроков.
00:21
Valdemarson
ki _____________ сам ты балаболка...
23:48 15 октября
Излучение Промкооперации и Пищев
Ерунда. Это не против Ростова, а за народно-позорную ублюдочную команду течение, и не особо подводные, все в открытую... ПОЗОР!!!
23:47 15 октября
rotor23
под водой вас имеют,ростовское чудовище!!!)))))))))))
23:34 15 октября
ki
о да. кудряшов ведь "не убил" соперника, чего там карточку было давать, да ? может и "не хотел", но ведь душевно так шипами въехал... а наваса кто-то за язык тянул, когда он первую жк получал ? или вторая тоже "не правильная" ? балаболка.
23:21 15 октября
sergoX
Саша, чего непонятного то? У питерско-московских решал спроси, они в курсе.
23:16 15 октября