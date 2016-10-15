Александр Гацкан: "Две красные карточки "Ростову" дали ни за что"

Полузащитник "Ростова" Александр Гацкан после поражения от "Спартака" (0:1) в гостевом матче 10-го тура чемпионата России остался крайне недоволен судейством. По словам Гацкана, и Федор Кудряшов, и Сесар Навас, были удалены с поля незаслуженно, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.
– Как оцените игру для "Ростова". Почему она закончилась именно так?
– Все видели, что мы в ввосьмером играли лучше, чем "Спартак". Судья сделал свое дело. "Спартак" немного наорал на судейство. Поэтому сегодня все видели, как нас судили. Две красные карточки нам дали ни за что.
– В моменте с Кудряшовым была прямая красная карточка?
– Да не было там красной. Желтая, может быть, и была. Мяч летел ему за спину, он просто хотел сыграть в мяч, а соперник пошел на него. Ничего не было. Первую желтую Навасу дали вообще ни за что. Ничего такого он не делал.
Alexis33
Гацкана тоже нужно было удалять,подлый игрок и к тому же и лжец
00:26
ATA
совести нет у безбородого продался
00:02
Веравалер
Ну, не ОСТОВ, а РОСТОВ. Даже не оговорка :)))))))))))
23:34 15 октября
Веравалер
Ещё один нытик. Прям не остов, а коллективная Ярославна. Мужики, говорите? Не думаю! (С)
23:33 15 октября
sergoX
Где статья как убивали Ростов???
23:21 15 октября
Felix BARSA
С Ростовом просто ПОЛНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ !!! Александр прав,пусть теперь Спорт Экспресс напишет статью о Безбородове,разберет его на косточки,как Иванова! Сомневаюсь...
23:09 15 октября
Alsenka
Пенальти Смолова в матче "Краснодар"-"Ростов",с той же оперы,и вы всё еще верите в российский ЧЕСТНЫЙ футбол? Смотрите АПЛ,всем мира)
23:00 15 октября
Шаман61
Позорище! Свиней тянут к чемпионству)
23:00 15 октября
Alsenka
Нечего тут обсуждать,не было бы красной ,был бы пенальти,такие матчи решаются еще до их начала. Ну очень напомнило игру "Зенит"-"Ростов"))) Совпадение?Не думаю(с)
22:56 15 октября
А-спид
Навасу дали не красную, а вторую желтую. ней претензий нет, но беда в том что уже а начале матча Навас получил первую желтую - абсолютно ни за что, на ровном месте. Безбородов сразу подвесил на карточке центрального защитника Ростова на ровном месте, и в конце концов удалил
22:53 15 октября
spartakch
Дружок не тебе это говорить. Кто накладку Фернандо сделал, кто снёс Комбарова в чужой штрафной играя руками в голову...Мячом память совсем отбило.
22:53 15 октября
Ржевский200
а че не так? Красной Феде не было, как не было и ПЕРВОЙ желтой Навасу.
22:52 15 октября
Alsenka
Вторая красная абсолютно по делу была дана Навасу. Но! Была бы она вообще ,если бы не надуманное удаление Кудряшова? Так что всё относительно. Гацкан неправ или прав наполовину))
22:52 15 октября
Комс
Тяф-Тяф. Ну ничего, скоро на Атлетико сможешь потяфкать.
22:51 15 октября
fireman32
Гацкан,у тебя вообще совесть есть?
22:48 15 октября