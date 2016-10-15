Александр Гацкан: "Две красные карточки "Ростову" дали ни за что"

Полузащитник "Ростова" Александр Гацкан после поражения от "Спартака" (0:1) в гостевом матче 10-го тура чемпионата России остался крайне недоволен судейством. По словам Гацкана, и Федор Кудряшов, и Сесар Навас, были удалены с поля незаслуженно, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Как оцените игру для "Ростова". Почему она закончилась именно так?

– Все видели, что мы в ввосьмером играли лучше, чем "Спартак". Судья сделал свое дело. "Спартак" немного наорал на судейство. Поэтому сегодня все видели, как нас судили. Две красные карточки нам дали ни за что.

– В моменте с Кудряшовым была прямая красная карточка?

– Да не было там красной. Желтая, может быть, и была. Мяч летел ему за спину, он просто хотел сыграть в мяч, а соперник пошел на него. Ничего не было. Первую желтую Навасу дали вообще ни за что. Ничего такого он не делал.