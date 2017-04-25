Александр Данцев: "Спартак" уже чемпион. С ним тяжело играть"

Защитник "Урала" Александр Данцев после поражения от "Спартака" (0:1) в матче 25-го тура чемпионата России отметил, что без дисквалифицированных лидеров команде пришлось тяжело.

– Тяжело пришлось вашей команде без дисквалифицированных лидеров?

– Да. Тяжело было без лидеров. Не было наших игроков опорной зоны, центральных полузащитников, поэтому тяжело пришлось. Но мы так и думали, что будет сложно. Но те ребята, которые вышли, старались и сделали все, что смогли. Я думаю, что "Спартак" уже чемпион. С ним тяжело играть.

– Можно ли сказать, что соперник победил на классе?

– Да нет. Я бы так не сказал. Красно-белые тоже играли очень осторожно, особенно во втором тайме. Переживали за результат. А нам было нечего терять. Мы пытались сделать какой-то навал, но пришлось тяжело, потому что в "Спартаке" – хорошие игроки. Они взяли мяч под контроль в последние пять минут. Тяжело было что-то сделать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

"СЭ" вел трансляцию матча "Спартак" - "Урал"