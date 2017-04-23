Албин рекомендует "Зениту" открыть все трибуны стадиона "Санкт-Петербург" на матче с "Краснодаром"

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рекомендует "Зениту" провести тестовый матч 29-го тура чемпионата России с "Краснодаром" на стадионе "Санкт-Петербург" при полностью открытых трибунах.
Вчера сине-бело-голубые провели первую игру на новой арене. При вместимости стадиона в 68 тысяч зрителей на встречу с "Уралом" (2:0) распространялось только 20 тысяч билетов.
- 20 тысяч зрителей на матче - это инициатива футбольного клуба "Зенит". Я буду рекомендовать губернатору и клубу провести третий тестовый матч при полных трибунах, - приводит ТАСС слова Албина. - Второй, соответственно, при 40 тысячах. Это будут наши рекомендации, однако "Зенит", к сожалению, не всегда к нам прислушивается.
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На бомжей в их состоянии 68000 зрителей? И по этим ценам? Не смешите Слюняев..... Если только солдат пригонят и всех чиновников, то наскребут может 40000... Норма была 17000 на Петровском...
11:58
DEMON
Так то это рекомендация ФИФА,причем тут он и зенит
11:42
PitersS
Зачем им нас, когда есть газ!?
11:26