Албин предложил заменить рок на матчах "Зенита" классической музыкой или казачьим хором

Вице-губернатор РФ Игорь Албин выразил мнение, что рок-музыку, звучащую на матчах "Зенита" на стадионе "Санкт-Петербург", стоит заменить на что-то менее агрессивное. Питерцы накануне провели первый матч на новой арене, победив в рамках 24-го тура чемпионата России "Урал" (2:0).
- Обратите внимание на рок-музыку, которая играла на "Санкт-Петербурге", - на какое поведение такая музыка настраивает футбольных болельщиков? Лично у меня в течение получаса начала гудеть голова, - цитирует ТАСС Албина. - Надо задавать некий стандарт поведения, чтобы болельщики вели себя менее агрессивно. Я бы включил на стадионе музыку Чайковского, Штрауса, Шуберта, включил бы наш Кубанский казачий хор. Потому что эта культура мотивирует на иное поведение, это наша культура. А то, что я слышал на арене "Санкт-Петербург", меня, честно говоря, сильно смущает.
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
""Я начал жизнь в трущобах городских....."" --- ЭТО самое то для этого города, клуба, стадиона и болельщиков!!!
13:52
Ботаникум
А можно и объединённый хор "кобзонов-розенбаумов" под "руководчеством" Милонова-Рыжего зарядить с нетленкой типа "Нас не прогонят!".....
13:51
ZohanDvir
Петербург тоже стал Кабанью?
13:44
самарец
лучше "танец саблями" Хачатуряна
13:36
King's Bounty 161
Вице-губернатор РФ это как ?
13:31
ultramarino
МаратХ, вице-губернатор всея РФ, видимо, почётная должность, как казачью медальки)))
13:31
МаратХ
Должность интересная вице-губернатор РФ (Российской Федерации). Колония Россия что ли чья то?
13:28
МаратХ
И женщины, чтоб приходили на арену в хиджабах и кокошниках, а то отвлекают от футбола
13:25
Zloy_ekb
Не понимаю почему СЭ во всех новостях пишет о счете 3-0, когда Зенит забил 2 гола?
13:25
Ботаникум
А то, ведь Питер и впрямь - "столица" КАЗА-ЧЕСТВА, КАВКАЗ-ЧЕСТВА, УЗБЕК-ЧЕСТВА и т.д., правда, ВТОРАЯ после Москва-Сити. Пусть ОНИ и поют ХОРОМ ПО ОЧЕРЕДИ, а Шнура - дирижёром!!!
13:23
ultramarino
Дома в сортире, уважаемый Албин, слушал свой казачий хор, пока будешь голову ломать над тем, что бы с крышей на стадионе сделать, да с полем. А так классная идея, да ещё бесплатно девиц из библиотечных техникумов и солда-срочников на трибуны загонять твой хор слушать))) Ты в теме, Албин. Чего на Питере-то останавливаться, - иди в Бразилию и Европу советы раздавать: там точно оценят)))
13:19
King's Bounty 161
хор бомжей с невского
13:15