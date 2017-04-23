Албин предложил заменить рок на матчах "Зенита" классической музыкой или казачьим хором

Вице-губернатор РФ Игорь Албин выразил мнение, что рок-музыку, звучащую на матчах "Зенита" на стадионе "Санкт-Петербург", стоит заменить на что-то менее агрессивное. Питерцы накануне провели первый матч на новой арене, победив в рамках 24-го тура чемпионата России "Урал" (2:0).

- Обратите внимание на рок-музыку, которая играла на "Санкт-Петербурге", - на какое поведение такая музыка настраивает футбольных болельщиков? Лично у меня в течение получаса начала гудеть голова, - цитирует ТАСС Албина. - Надо задавать некий стандарт поведения, чтобы болельщики вели себя менее агрессивно. Я бы включил на стадионе музыку Чайковского, Штрауса, Шуберта, включил бы наш Кубанский казачий хор. Потому что эта культура мотивирует на иное поведение, это наша культура. А то, что я слышал на арене "Санкт-Петербург", меня, честно говоря, сильно смущает.