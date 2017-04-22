Албин пояснил свои данные о посещаемости стадиона "Санкт-Петербург" на матче "Зенит" – "Урал"

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин на своей странице в "Твиттере" пояснил свои данные о посещаемости нового стадиона на матче 24-го тура чемпионата России "Зенит" – "Урал" (2:0). Эта встреча стала первой на новой арене в Петербурге. По данным РФПЛ, на игре было 20004 человека.
Ранее компетентный источник в "Зените" отметил, что цифры, которые привел Албин, вызывают недоумение.
– 11 тысяч зрителей сегодня на стадионе во время матча Зенита с Уралом – это официальные данные ГК "Охрана". Не доверять официальным данным никаких причин нет. Это статистика, ничего личного, – написал Албин.
"Зенит" ответил Албину // Трансляция матча "Зенит" – "Урал" //
Что творилось вокруг скандального дебюта стадиона "Санкт-Петербург"
Не доверять официальным данным никаких причин нет. Это статистика, ничего личного.– Игорь Албин (@Albin_Igor) 22 апреля 2017 г.
DENsid
Фееричный идиот ! Хотя кто знает его биографию, ничего удивительного в этих комментариях нет. В Костроме этого типа ещё долго будут вспоминать как страшный сон. Смена фамилии одна чего стоит.
22:17
svs
Просто так ваша охрана работает - 9000 пошли незаметно
22:13
ladafan
телевизор бы включил...
21:44