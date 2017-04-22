Албин пояснил свои данные о посещаемости стадиона "Санкт-Петербург" на матче "Зенит" – "Урал"

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин на своей странице в "Твиттере" пояснил свои данные о посещаемости нового стадиона на матче 24-го тура чемпионата России "Зенит" – "Урал" (2:0). Эта встреча стала первой на новой арене в Петербурге. По данным РФПЛ, на игре было 20004 человека.

Ранее компетентный источник в "Зените" отметил, что цифры, которые привел Албин, вызывают недоумение.

– 11 тысяч зрителей сегодня на стадионе во время матча Зенита с Уралом – это официальные данные ГК "Охрана". Не доверять официальным данным никаких причин нет. Это статистика, ничего личного, – написал Албин.

"Зенит" ответил Албину // Трансляция матча "Зенит" – "Урал" //

Что творилось вокруг скандального дебюта стадиона "Санкт-Петербург"