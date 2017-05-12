21:18 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Алан Чочиев: "Зенит" мог стать чемпионом"

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Полузащитник "Крыльев Советов" Алан Чочиев в преддверии матча 28-го тура чемпионата России с "Зенитом" подчеркнул, что соперник обладает лучшей атакой в премьер-лиге. По его словам, сине-бело-голубые могли завоевать чемпионство, если бы им сопутствовала удача.

– "Зенит" мог стать чемпионом, если бы им больше повезло, – приводит пресс-служба самарцев слова Чочиева. – Сине-бело-голубые показывают хорошую игру. Может быть, в обороне они действуют не настолько качественно как "Спартак", но если говорить об атаке, то по этому аспекту их можно назвать лучшими в России.

Молло? Мы списывались с ним несколько раз. Цаллагов и Кокорин – мои близкие друзья. Они хотят попасть в Лигу чемпионов, поэтому едут в Самару за победой. Но ее никто не собирается отдавать. Игра будет сложной. Надеюсь, что мы возьмем три очка.

Напомним, что матч между "Крыльями Советов" и "Зенитом" состоится завтра, начало игры – в 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

Опрос

Кто завоюет вторую путевку в Лигу чемпионов - ЦСКА или "Зенит"?
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Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=W0QCgzM30Fw

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 28-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (7)
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foreverCSKAforever

Думаю, что мысли Чочиева совсем не об этом, а о том, что на месте Ццалагова должен был быть он.

21:51

grroznyi85

Мог стать, а мог и не стать.)

21:45

gan75

Я бы на месте тренера Крыльев Чочиева на матч не ставил

21:42

Revelator78

С Табором на скамейке? - только во сне!)))

21:40

sars882

мажется))

21:39

роторчемпион

но не стал

21:36

Спартач и че?

Также как и Томь

21:28