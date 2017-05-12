Алан Чочиев: "Зенит" мог стать чемпионом"

Полузащитник "Крыльев Советов" Алан Чочиев в преддверии матча 28-го тура чемпионата России с "Зенитом" подчеркнул, что соперник обладает лучшей атакой в премьер-лиге. По его словам, сине-бело-голубые могли завоевать чемпионство, если бы им сопутствовала удача.
– "Зенит" мог стать чемпионом, если бы им больше повезло, – приводит пресс-служба самарцев слова Чочиева. – Сине-бело-голубые показывают хорошую игру. Может быть, в обороне они действуют не настолько качественно как "Спартак", но если говорить об атаке, то по этому аспекту их можно назвать лучшими в России.
Молло? Мы списывались с ним несколько раз. Цаллагов и Кокорин – мои близкие друзья. Они хотят попасть в Лигу чемпионов, поэтому едут в Самару за победой. Но ее никто не собирается отдавать. Игра будет сложной. Надеюсь, что мы возьмем три очка.
Напомним, что матч между "Крыльями Советов" и "Зенитом" состоится завтра, начало игры – в 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.
foreverCSKAforever
Думаю, что мысли Чочиева совсем не об этом, а о том, что на месте Ццалагова должен был быть он.
21:51
grroznyi85
Мог стать, а мог и не стать.)
21:45
gan75
Я бы на месте тренера Крыльев Чочиева на матч не ставил
21:42
Revelator78
С Табором на скамейке? - только во сне!)))
21:40
sars882
мажется))
21:39
роторчемпион
но не стал
21:36
Спартач и че?
Также как и Томь
21:28