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Аксель Витсель: "Зенит" единственный, кто пока ни разу не проиграл"

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Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель после победы над "Уралом" (2:0) в матче 10-го тура чемпионата России отметил, что три очка достались непросто. По его словам, первая треть чемпионата в целом питерцам удалась, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.

– Что скажете об игре с "Уралом"?

– Когда игроки возвращаются из национальных сборных, всегда мало времени, чтобы восстановиться и снова переключиться на чемпионат. Вот и с "Уралом" мы провели хороший первый тайм, контролировали игру. Забили гол. А потом стала сказываться усталость. Энергии, чтобы забить второй гол, явно не хватало. Хорошо, что не пропустили и все же довели дело до более уверенной победы, чем 1:0.

– Как охарактеризуете первую треть чемпионата для "Зенита"?

– Отмечу два момента. Мы очень хорошо играли в атаке. И дело не только в том, что забили больше всех – можно вспомнить много ярких моментов, которые мы создали у ворот соперника. Кроме того, "Зенит" к промежуточному финишу ни разу не проиграл. Единственный в лиге.

– Уже в четверг снова надо переключаться – на Лигу Европы.

– Матч с "Дандолком" точно легкой прогулкой не станет. Время до четверга посвятим изучению соперника. В любом случае – едем в Ирландию за победой.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Андрей Палыч 1979

Кто в России сейчас по игре лучше Зенита?Зенит всё доказал на поле,как в РФПЛ,так и в ЛЕ.

18:38

Cheremis57

Витсель, благодари судейку Москалёва, иначе бы "Ростов" довёл дело до разгрома "Зенита"! Посмотрим на ваши успехи в Европе, там нет Москалёвых!!

18:15

Stalex81

Напомните ему, что по нынешней системе начисления очков лучше 2 раза выиграть и 2 проиграть, чем четыре раза сыграть вничью, ни разу не проиграв.

18:12

Петербург

А ещё мы продолжаем выступать ЛЕ и в кубке. В отличие от прочих "флагманов".

17:57

Гетеродин

Утешайтесь мифами и легендами про купленных судей, унылые.

17:34

foreverCSKAforever

Только заслуга в этом не Витселя, а людей, которые свистали в матчах Уфа - Зенит и Зенит - Ростов.

17:27

Kupservas

Ну да, у них если не получается выигрывать по игре, на помощь сразу приходит скорая судейская помощь...

17:15

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