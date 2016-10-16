Аксель Витсель: "Зенит" единственный, кто пока ни разу не проиграл"

Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель после победы над "Уралом" (2:0) в матче 10-го тура чемпионата России отметил, что три очка достались непросто. По его словам, первая треть чемпионата в целом питерцам удалась, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.
– Что скажете об игре с "Уралом"?
– Когда игроки возвращаются из национальных сборных, всегда мало времени, чтобы восстановиться и снова переключиться на чемпионат. Вот и с "Уралом" мы провели хороший первый тайм, контролировали игру. Забили гол. А потом стала сказываться усталость. Энергии, чтобы забить второй гол, явно не хватало. Хорошо, что не пропустили и все же довели дело до более уверенной победы, чем 1:0.
– Как охарактеризуете первую треть чемпионата для "Зенита"?
– Отмечу два момента. Мы очень хорошо играли в атаке. И дело не только в том, что забили больше всех – можно вспомнить много ярких моментов, которые мы создали у ворот соперника. Кроме того, "Зенит" к промежуточному финишу ни разу не проиграл. Единственный в лиге.
– Уже в четверг снова надо переключаться – на Лигу Европы.
– Матч с "Дандолком" точно легкой прогулкой не станет. Время до четверга посвятим изучению соперника. В любом случае – едем в Ирландию за победой.
Андрей Палыч 1979
Кто в России сейчас по игре лучше Зенита?Зенит всё доказал на поле,как в РФПЛ,так и в ЛЕ.
18:38
Cheremis57
Витсель, благодари судейку Москалёва, иначе бы "Ростов" довёл дело до разгрома "Зенита"! Посмотрим на ваши успехи в Европе, там нет Москалёвых!!
18:15
Stalex81
Напомните ему, что по нынешней системе начисления очков лучше 2 раза выиграть и 2 проиграть, чем четыре раза сыграть вничью, ни разу не проиграв.
18:12
Петербург
А ещё мы продолжаем выступать ЛЕ и в кубке. В отличие от прочих "флагманов".
17:57
Гетеродин
Утешайтесь мифами и легендами про купленных судей, унылые.
17:34
foreverCSKAforever
Только заслуга в этом не Витселя, а людей, которые свистали в матчах Уфа - Зенит и Зенит - Ростов.
17:27
Kupservas
Ну да, у них если не получается выигрывать по игре, на помощь сразу приходит скорая судейская помощь...
17:15