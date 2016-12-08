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Аксель Витсель: "Стараюсь не думать об уходе из "Зенита"

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Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель отметил, что не думает об уходе из клуба. По его словам, у него всего два варианта. 

 
Вторник. Санкт-Петербург. Аксель ВИТСЕЛЬ на тренировке "Зенита" перед вылетом в Алкмаар.Аксель Витсель: "Мы все равно играем лучше "Спартака"

– И все же, насколько велика вероятность вашего ухода из "Зенита" уже этой зимой?

– Стараюсь вообще не думать об этом. Есть два варианта – уйти или остаться, и оба для меня приемлемы.

– Если в Петербурге вам предложат новый контракт, вариантов станет уже три…

– Посмотрим.

– Если не секрет, от чего в первую очередь зависит ваше ближайшее будущее?

– Не знаю. Совсем скоро наступят каникулы. И сейчас больше думаю о семье и отдыхе, нежели о том, что произойдет в моей карьере дальше.

Полностью интервью Витселя

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