Аксель Витсель: "Стараюсь не думать об уходе из "Зенита"

Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель отметил, что не думает об уходе из клуба. По его словам, у него всего два варианта.

– И все же, насколько велика вероятность вашего ухода из "Зенита" уже этой зимой?

– Стараюсь вообще не думать об этом. Есть два варианта – уйти или остаться, и оба для меня приемлемы.

– Если в Петербурге вам предложат новый контракт, вариантов станет уже три…

– Посмотрим.

– Если не секрет, от чего в первую очередь зависит ваше ближайшее будущее?

– Не знаю. Совсем скоро наступят каникулы. И сейчас больше думаю о семье и отдыхе, нежели о том, что произойдет в моей карьере дальше.

Полностью интервью Витселя