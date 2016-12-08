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Аксель Витсель: "Спартак" просто оказался свежее "Зенита", так как не играет в еврокубках"

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Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель остался доволен итогами первой части чемпионата России. По словам бельгийца, отставание от "Спартака" некритично.

 
Вторник. Санкт-Петербург. Аксель ВИТСЕЛЬ на тренировке "Зенита" перед вылетом в Алкмаар.Аксель Витсель: "Мы все равно играем лучше "Спартака"

– Что скажете о первой части сезона?

– Считаю, все складывается для "Зенита" неплохо. На перерыв уходим на хороших позициях. Думаю, зимой будет время, чтобы окончательно усвоить то, чего добивается от нас Мирча Луческу. А пять очков отставания от "Спартака" – некритично.

– Хотите сказать, подобный гандикап отыгрывается?

– Это вполне реально. Было же, что ЦСКА отставал от лидера на 10 очков, а в итоге финишировал первым. Так что нет ничего невозможного.

– В этом сезоне уровень футбола "Спартака" вырос, не так ли?

– Мы все равно играем лучше. Возможно, где-то допускали ошибки, из-за чего недосчитались очков. Как, например, в Ростове. Но и там контролировали ход матча, создавали моменты. Возможно, ближе к зиме "Спартак" просто оказался свежее нас, потому что не участвует в еврокубках и мог сосредоточиться на чемпионате.

Полностью интервью Витселя

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Бен Ричардс

Ещё Витсель обычно добавляет,что "Спартак" бьет пенальти, которые не ставят "Зениту".

18:34

Mikvik

5 очков от Спартака некритично. А 3 очка впереди ЦСКА критично?

17:13

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