17:42 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Аксель Витсель: "Не тороплюсь с переходом в "Ювентус"

0
0
0
1

Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель в очередной раз подтвердил свое желание стать игроком "Ювентуса". Витсель был в шаге от перехода в "Ювентус" в последние дни летнего трансферного окна в нынешнем сезоне, однако в последний момент "Зенит" оставил бельгийского полузащитника в команде. Сообщается, что клуб из Санкт-Петербурга планирует выручить за продажу Витселя не менее 6 миллионов евро. Контракт хавбека с "Зенитом" истекает в июне 2017 года.

– "Ювентус" хочет подписать со мной контракт, поэтому мне некуда спешить, – цитирует Gazzetta dello Sport Витселя. – Перейду я в этот клуб в январе или в июле – все равно, поскольку я в любом случае буду чувствовать себя очень комфортно. Осталось подождать.

0
0
0
1

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

pravda1979

До зимы или лета следующего года действительно еще есть время. ))

18:08

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ