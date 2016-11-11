Аксель Витсель: "Не тороплюсь с переходом в "Ювентус"

Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель в очередной раз подтвердил свое желание стать игроком "Ювентуса". Витсель был в шаге от перехода в "Ювентус" в последние дни летнего трансферного окна в нынешнем сезоне, однако в последний момент "Зенит" оставил бельгийского полузащитника в команде. Сообщается, что клуб из Санкт-Петербурга планирует выручить за продажу Витселя не менее 6 миллионов евро. Контракт хавбека с "Зенитом" истекает в июне 2017 года.

– "Ювентус" хочет подписать со мной контракт, поэтому мне некуда спешить, – цитирует Gazzetta dello Sport Витселя. – Перейду я в этот клуб в январе или в июле – все равно, поскольку я в любом случае буду чувствовать себя очень комфортно. Осталось подождать.