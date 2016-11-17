Аксель Витсель: "Мое имя стало известно в Европе благодаря "Бенфике"

Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель отметил, что его имя стало известно в Европе благодаря выступлениям за "Бенфику". По словам хавбека сборной Бельгии, у него до сих пор есть свой дом в Лиссабоне.

– Сначала на протяжении 5 лет я играл в "Стандарде", – приводит официальный сайт УЕФА слова Витселя. – Мне хотелось выступать на более высоком уровне, и в 2011 году я перебрался в "Бенфику". В то время для меня это был самый привлекательный вариант. Меня очень тепло встретили в команде, – все, начиная от руководства клуба, и заканчивая игрокам, болельщиками и медицинским персоналом – были очень приветливы и радушны. Мне очень нравилось играть в Португалии, прогресс был очевиден. Считаю, что мое имя стало известно в Европе благодаря выступлениям в "Бенфике".

У меня до сих пор есть свой дом в Лиссабоне, это необыкновенный город. Там весьма привлекательные условия для жизни и очень дружелюбные люди.