Аксель Витсель: "Футбол иногда бывает сумасшедшим!"

Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель признался, что был рад примерить капитанскую повязку в матче 16-го тура чемпионата России с "Уфой" (2:0). Также бельгиец отметил, что нынешняя погода является еще вполне терпимой, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Егор ЧЕРНОВ.

– Вы сегодня вышли на поле с капитанской повязкой. Не удивились этому решению тренера?

– Хави Гарсия не мог играть, Кришито остался на скамейке... Мистер выбрал меня, я очень рад.

– В следующей игре тоже с капитанской повязкой выйдете вы?

– Нет, пока мне Мирча ничего не говорил.

– Можно ли сказать, что "Зениту" повезло больше, чем "Уфе"?

– Может быть, сегодня мы не играли так, как раньше. Но и условия были тяжелыми: снег, ветер... Все ребята боролись, показали характер, а после первого гола нам стало легче. К тому же, мы были особо мотивированы, ведь пропустили два гола в добавленное время в Краснодаре. Знаете, футбол иногда бывает сумасшедшим! Мы заслуживали победы больше, чем "Краснодар", но иногда происходят такие вещи. Поэтому важно было набрать три очка в матче с "Уфой".

– Играть в России в конце ноября-начале декабря – хорошая идея?

– Для начала декабря – нормально (улыбается). Когда температура опускается до "минус 15", становится хуже.