16:39 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Аксель Витсель: "Если "Зенит" посчитает нужным продать меня сейчас – я уйду"

0
0
0
7

Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель не знает, покинет ли он команду в зимнее трансферное окно. По словам 27-летнего игрока сборной Бельгии, минувшим летом он мог перейти в "Ювентус". Действующий контракт Витселя с "Зенитом" рассчитан до 30 июня 2017 года.

– Сейчас я тут, я играю за "Зенит" и хочу приносить ему пользу, – приводит ТАСС слова Витселя. – Уйду ли я из "Зенита" нынешней зимой? Я не могу ответить на этот вопрос. Какой-то конкретной позиции по этому поводу нет. Если клуб посчитает нужным продать меня сейчас – я уйду, если же я должен буду доработать до конца контракта, я сделаю это.

Летом я должен был перейти в "Ювентус" и даже был в офисе итальянского клуба, но этот переход не согласовал наш тренер. Конечно, на тот момент это была плохая ситуация для меня, но я вернулся и постарался сконцентрироваться на работе здесь. Я бы не выиграл ничего, если бы стал обижаться и снизил к себе требования.

Витсель перешел в "Зенит" в начале сентября 2012 года из "Бенфики". Хавбек провел за санкт– петербургскую команду в различных турнирах 177 матчей, забив 22 мяча.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3846314

0
0
0
7
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

СКР возбудил уголовное дело о многомиллионых хищениях на предприятиях...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
Войти, чтобы оставить комментарий

Zico-wc

Для Ювентуса оптимально будет приобрести Глушакова. Он и боец и спартаковским духом пропитан, так что Ювентус сразу получит бонус, в виде судейских преференций, опять же Глушаков не удаляем.

17:36

Урфин Джюс

Из Зенита уйти не так-то просто. Аршавин не даст соврать...

17:36

Ботаникум

"Витсель-Звенитсель-Переходитсель". И зачем "Одуван" туринцам? Им бы нового Виейра или Дешама - БОЙЦОВ! В "МЮ" ещё один бельгийский "одуван", Феллаини, куролесит.

17:16

BATAMAN

Не пропустите! Уже скоро во всех новостях начало 3-ого сезон сериала "Витсель уходит из Зенита"!

16:56

waleriy

Нехорошо так с игроками обращаться, так делают только ущербные.

16:55

shpasic

опять началась эта вечная история с уходом Витселя...

16:50

delacrua

а куда ты денешься? конечно уйдешь, с кандибобером полетишь. ))

16:46

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ