Аксель Витсель: "Дзюба и Лодыгин поговорили на повышенных тонах и пожали руки"

Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель подчеркнул, что в раздевалке команды не было драки после матча 15-го тура премьер-лиги с "Краснодаром" (1:2). Бельгиец признал факт конфликта между Артемом Дзюбой и Юрием Лодыгиным, но, по его словам, все завершилось цивилизованно.
– Я бы не назвал дракой то, что произошло в раздевалке после матча с "Краснодаром" – такое случается, когда все хотят победить, но сделать этого не удается, – цитирует ТАСС Витселя. – Все были расстроены и заведены. Газеты преподносят случившееся как драку, но это не так. Иногда такое происходит в командах, и это не так плохо; но за все время, что я нахожусь в "Зените", такое произошло впервые.
Дзюба и Лодыгин поговорили на повышенных тонах, выяснили отношения, как мужчины – только и всего. После случившегося Юра и Артем пожали друг другу руки.
Митяй Антибомж
Пошёл пиар Одувана )) Теперь всю зимнюю паузу как обычно будем наблюдать в верхнем правом углу: Витсель а, Витсель б, Витсель переходит, Витселем интересуются... А после вчерашней его суперигры, количество заметок придётся увеличить вдвое ))
12:39
БорщисалО
shpasic а как бы это назвал Геннадий Орлов одним словом? Каждый по разу.. как мужчина.., а потом пожали руки.
12:28
grover
бабло портит бамжей-факт.
11:50
shpasic
а как бы это назвал Геннадий Орлов одним словом?
11:30
**гость**
Дзюба бил как всегда,с метра, но не попадал...Лодыгин, как всегда, пытался отбить но пропускал..
11:17
alex-ls
даже тут испугались оба
11:09