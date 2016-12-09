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Аксель Витсель: "Дзюба и Лодыгин поговорили на повышенных тонах и пожали руки"

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23 июля. Москва. ЦСКА - "Зенит" - 0:1. Юрий ЛОДЫГИН и Артем ДЗЮБА празднуют победу в Суперкубке России. Вчера в раздевалке стадиона "Краснодар" у них было совсем другое настроение.Дзюба vs Лодыгин: что случилось в раздевалке "Зенита"

Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель подчеркнул, что в раздевалке команды не было драки после матча 15-го тура премьер-лиги с "Краснодаром" (1:2). Бельгиец признал факт конфликта между Артемом Дзюбой и Юрием Лодыгиным, но, по его словам, все завершилось цивилизованно.

– Я бы не назвал дракой то, что произошло в раздевалке после матча с "Краснодаром" – такое случается, когда все хотят победить, но сделать этого не удается, – цитирует ТАСС Витселя. – Все были расстроены и заведены. Газеты преподносят случившееся как драку, но это не так. Иногда такое происходит в командах, и это не так плохо; но за все время, что я нахожусь в "Зените", такое произошло впервые.

Дзюба и Лодыгин поговорили на повышенных тонах, выяснили отношения, как мужчины – только и всего. После случившегося Юра и Артем пожали друг другу руки.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3856368

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Митяй Антибомж

Пошёл пиар Одувана )) Теперь всю зимнюю паузу как обычно будем наблюдать в верхнем правом углу: Витсель а, Витсель б, Витсель переходит, Витселем интересуются... А после вчерашней его суперигры, количество заметок придётся увеличить вдвое ))

12:39

БорщисалО

shpasic а как бы это назвал Геннадий Орлов одним словом? Каждый по разу.. как мужчина.., а потом пожали руки.

12:28

grover

бабло портит бамжей-факт.

11:50

shpasic

а как бы это назвал Геннадий Орлов одним словом?

11:30

**гость**

Дзюба бил как всегда,с метра, но не попадал...Лодыгин, как всегда, пытался отбить но пропускал..

11:17

alex-ls

даже тут испугались оба

11:09

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