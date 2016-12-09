Аксель Витсель: "Дзюба и Лодыгин поговорили на повышенных тонах и пожали руки"

Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель подчеркнул, что в раздевалке команды не было драки после матча 15-го тура премьер-лиги с "Краснодаром" (1:2). Бельгиец признал факт конфликта между Артемом Дзюбой и Юрием Лодыгиным, но, по его словам, все завершилось цивилизованно.

– Я бы не назвал дракой то, что произошло в раздевалке после матча с "Краснодаром" – такое случается, когда все хотят победить, но сделать этого не удается, – цитирует ТАСС Витселя. – Все были расстроены и заведены. Газеты преподносят случившееся как драку, но это не так. Иногда такое происходит в командах, и это не так плохо; но за все время, что я нахожусь в "Зените", такое произошло впервые.

Дзюба и Лодыгин поговорили на повышенных тонах, выяснили отношения, как мужчины – только и всего. После случившегося Юра и Артем пожали друг другу руки.