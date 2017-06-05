Аксель Витсель: "Данни, было очень приятно играть с тобой целых четыре года"

Бывший полузащитник "Зенита" Аксель Витсель в своем Инстаграме пожелал удачи экс-одноклубнику Данни. Напомним, что сегодня петербургский клуб подтвердил информацию об уходе полузащитника Данни. Ранее португалец попрощался с Санкт-Петербургом через Инстаграм.

"Брат, капитан, было очень приятно играть с тобой целых четыре года, – написал Витсель. – Ты был мне действительно как брат. У тебя все будет хорошо. Крепко обнимаю.

Данни перешел в "Зенит" летом 2008 года из "Динамо". На его счету 256 матчей за сине-бело-голубых, 68 голов и 76 результативных передач. С питерской командой он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России и обладателем Суперкубка УЕФА.