Аксель Витсель: "Будь сильным, прекрасный Санкт-Петербург"

Бывший полузащитник "Зенита" Аксель Витсель выразил глубокие соболезнования жертвам взрыва в петербургском метро. Напомним, на одной из станций метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв. На данный момент СМИ сообщают о 50 пострадавших.
"Все мои мысли, соболезнования и молитвы лишь о жертвах сегодняшней трагедии. Будь сильным, прекрасный Санкт-Петербург", – написал Малафеев на своей странице в "Инстаграме".
Makon-do
Спасибо, Аксель!
18:38
jаhlexx
Dmytro, Малафеев у Акселя пресс-секретарём устроился, разве не в курсе ?
18:26
Dmytro
Витсель-Малафеев это кто?
18:06