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Аксель Витсель: "Будь сильным, прекрасный Санкт-Петербург"

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Бывший полузащитник "Зенита" Аксель Витсель выразил глубокие соболезнования жертвам взрыва в петербургском метро. Напомним, на одной из станций метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв. На данный момент СМИ сообщают о 50 пострадавших.

"Все мои мысли, соболезнования и молитвы лишь о жертвах сегодняшней трагедии. Будь сильным, прекрасный Санкт-Петербург", – написал Малафеев на своей странице в "Инстаграме".

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Makon-do

Спасибо, Аксель!

18:38

jаhlexx

Dmytro, Малафеев у Акселя пресс-секретарём устроился, разве не в курсе ?

18:26

Dmytro

Витсель-Малафеев это кто?

18:06

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