Акинфеев проводит 500-й матч за ЦСКА

Дерби со "Спартаком" стало для Игоря Акинфеева 500-м матчем в составе ЦСКА. Голкипер дебютировал в составе армейского клуба 31 мая 2003 года в игре против "Крыльев Советов" (2:0). Для Сергея Игнашевича сегодняшняя встреча станет 492-й за ЦСКА, а для Василия Березуцкого – 475-й. (Кирилл БУРДАКОВ)

Матчи Игоря Акинфеева по турнирам

Турнир Матчи Пропущенные голы Чемпионат России 351 275 Лига чемпионов 57 86 Кубок России 40 28 Кубок УЕФА 27 21 Лига Европы 13 8 Суперкубок России 9 10 Кубок премьер-лиги 2 1 Суперкубок УЕФА 1 3 Итого 500 432

Трансляция матча "Спартак" – ЦСКА