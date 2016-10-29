Акинфеев проводит 500-й матч за ЦСКА

Дерби со "Спартаком" стало для Игоря Акинфеева 500-м матчем в составе ЦСКА. Голкипер дебютировал в составе армейского клуба 31 мая 2003 года в игре против "Крыльев Советов" (2:0). Для Сергея Игнашевича сегодняшняя встреча станет 492-й за ЦСКА, а для Василия Березуцкого – 475-й. (Кирилл БУРДАКОВ)
Матчи Игоря Акинфеева по турнирам
|
Турнир
|
Матчи
|
Пропущенные голы
|
Чемпионат России
|
351
|
275
|
Лига чемпионов
|
57
|
86
|
Кубок России
|
40
|
28
|
Кубок УЕФА
|
27
|
21
|
Лига Европы
|
13
|
8
|
Суперкубок России
|
9
|
10
|
Кубок премьер-лиги
|
2
|
1
|
Суперкубок УЕФА
|
1
|
3
|
Итого
|
500
|
432
Трансляция матча "Спартак" – ЦСКА
Вратарь. Капитан. Легенда. Игорь #Акинфеев - первый футболист, сыгравший 500 матчей за #ЦСКА pic.twitter.com/2k3wq7sCoK– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 29 октября 2016 г.
ИНТЕРНЕТ БРОДИЛКИН
Показатели супер вратаря,давайте похлопаем.
19:08