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Акинфеев проводит 500-й матч за ЦСКА

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Дерби со "Спартаком" стало для Игоря Акинфеева 500-м матчем в составе ЦСКА. Голкипер дебютировал в составе армейского клуба 31 мая 2003 года в игре против "Крыльев Советов" (2:0). Для Сергея Игнашевича сегодняшняя встреча станет 492-й за ЦСКА, а для Василия Березуцкого – 475-й. (Кирилл БУРДАКОВ)

Матчи Игоря Акинфеева по турнирам

Турнир

Матчи

Пропущенные голы

Чемпионат России

351

275

Лига чемпионов

57

86

Кубок России

40

28

Кубок УЕФА

27

21

Лига Европы

13

8

Суперкубок России

9

10

Кубок премьер-лиги

2

1

Суперкубок УЕФА

1

3

Итого

500

432

Трансляция матча "Спартак" – ЦСКА 

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