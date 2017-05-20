Академию "Зенита" эвакуировали в рамках учений

Сотрудники правоохранительных органов и спецслужб в рамках антитеррористических учений эвакуировали персонал футбольной академии "Зенита" в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС. По данным оперативного штаба НАК, в субботу "отрабатывались совместные действия правоохранительных органов и специальных служб по предотвращению и пресечению террористических проявлений".

Учения в настоящий момент завершены, все ограничения на посещение территории сняты, академия работает в штатном режиме. Накануне антитеррористические учения проходили в Приморском парке Победы возле стадиона "Санкт-Петербург", принимающего матчи Кубка конфедераций-2017.