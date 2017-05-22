Агроном стадиона "Санкт-Петербург": "Остается загадкой, почему не проснулся газон с искусственным подогревом за миллиарды"

Агроном, член межведомственной рабочей группы по вопросам развития общественных пространств Санкт-Петербурга Владимир Верховых заявил, что не понимает, почему не проснулся газон на новой арене "Зенита". Ранее "Фонтанка" сообщила, что на арене началось срезание травы к Кубку конфедераций-2017.
– Вегетация у злаков начинается при +8... +9 градусах, уже давно проснулись городские газоны садов и парков Санкт-Петербурга, – цитирует "Собеседник.Ru" Верховых. – Почему не проснулся газон стадиона, который имеет построенный за миллиарды искусственный подогрев, поливочную систему с подкормкой жидкими удобрениями, дренаж, систему искусственного освещения, принудительной вентиляции помещения, остается загадкой.
Дополнительная информация
https://sobesednik.ru/sport/20170520-trava-ne-rasti-chto-proishodit-so-stadionom-zenita-v-peterb
marksan
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР_____ Как вы шхуну назовёте...
18:24
marksan
А шо сеяли за мульярды, то и собирать будем!
18:23
foreverCSKAforever
Что-то темнит. Вице-губернатор же сказал, что газон настолько в поряде, что на одном только Крестовском можно провести нон-стопом сразу весь ЧМ. Да еще сразу и отбор к следующему мундиалю.
18:13
ненавижу_Мойшу_Каца
Похоже, этот стадион проклят и даже трава там расти не будет...
17:58
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
Во, как!!!! На "крестах" даже газон --- МЁРТВЫЙ....
17:57
merniloskut
На жидких удобрениях сЪэкономили!))) У кого-то на даче теперь усиленный рост корневых систем!)))
17:52