Агроном стадиона "Санкт-Петербург": "Остается загадкой, почему не проснулся газон с искусственным подогревом за миллиарды"

Агроном, член межведомственной рабочей группы по вопросам развития общественных пространств Санкт-Петербурга Владимир Верховых заявил, что не понимает, почему не проснулся газон на новой арене "Зенита". Ранее "Фонтанка" сообщила, что на арене началось срезание травы к Кубку конфедераций-2017.

– Вегетация у злаков начинается при +8... +9 градусах, уже давно проснулись городские газоны садов и парков Санкт-Петербурга, – цитирует "Собеседник.Ru" Верховых. – Почему не проснулся газон стадиона, который имеет построенный за миллиарды искусственный подогрев, поливочную систему с подкормкой жидкими удобрениями, дренаж, систему искусственного освещения, принудительной вентиляции помещения, остается загадкой.

СМИ: на арене "Санкт-Петербург" начали срезать газон