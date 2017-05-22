Агроном стадиона "Санкт-Петербург": "Остается загадкой, почему не проснулся газон с искусственным подогревом за миллиарды". ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
17:49 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Агроном стадиона "Санкт-Петербург": "Остается загадкой, почему не проснулся газон с искусственным подогревом за миллиарды"

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Агроном, член межведомственной рабочей группы по вопросам развития общественных пространств Санкт-Петербурга Владимир Верховых заявил, что не понимает, почему не проснулся газон на новой арене "Зенита". Ранее "Фонтанка" сообщила, что на арене началось срезание травы к Кубку конфедераций-2017.

– Вегетация у злаков начинается при +8... +9 градусах, уже давно проснулись городские газоны садов и парков Санкт-Петербурга, – цитирует "Собеседник.Ru" Верховых. – Почему не проснулся газон стадиона, который имеет построенный за миллиарды искусственный подогрев, поливочную систему с подкормкой жидкими удобрениями, дренаж, систему искусственного освещения, принудительной вентиляции помещения, остается загадкой.

СМИ: на арене "Санкт-Петербург" начали срезать газон

Дополнительная информация

https://sobesednik.ru/sport/20170520-trava-ne-rasti-chto-proishodit-so-stadionom-zenita-v-peterb

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (6)
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marksan

АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР_____ Как вы шхуну назовёте...

18:24

marksan

А шо сеяли за мульярды, то и собирать будем!

18:23

foreverCSKAforever

Что-то темнит. Вице-губернатор же сказал, что газон настолько в поряде, что на одном только Крестовском можно провести нон-стопом сразу весь ЧМ. Да еще сразу и отбор к следующему мундиалю.

18:13

ненавижу_Мойшу_Каца

Похоже, этот стадион проклят и даже трава там расти не будет...

17:58

АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР

Во, как!!!! На "крестах" даже газон --- МЁРТВЫЙ....

17:57

merniloskut

На жидких удобрениях сЪэкономили!))) У кого-то на даче теперь усиленный рост корневых систем!)))

17:52