Агент Витселя заявил, что футболист ни с кем не подписывал контракт

Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель ни с кем не подписывал контракт и хочет остаться в "Зените" до истечения контракта летом 2017 года. Об этом сообщил агент футболиста Ален Гобле. Ранее появилась информация, что Витсель перейдет в китайский "Шанхай Шанган". Также предметный интерес к Витселю проявляет "Ювентус".

– Я тоже читаю подобную информацию в газетах и интернет-изданиях и могу заверить вас, что никаких официальных бумаг, контрактов и соглашений Витсель не подписывал, поскольку я бы знал об этом как его представитель, - приводит "Р-Спорт" слова Гобле. – К тому же желание Витселя остаться в Санкт-Петербурге до конца контракта остается прежним, он уже говорил об этом не в одном интервью, и я подтверждаю его слова.