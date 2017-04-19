Агент: "Руководство "Зенита" доверяет Луческу"

Аркадий Запорожану, представитель главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу, сообщил, что руководство клуба продолжает доверять румынскому специалисту. Также Запорожану опроверг слухи о том, что "Галатасарай" предложил Луческу пост генерального директора клуба.

– Перед Луческу не ставили никаких ультиматумов, как об этом гласили СМИ, – цитирует Ziare Запорожану. – Этот вопрос необходимо закрыть. Руководство доверяет Мирче. Сейчас клуб сосредоточен на попадании в Лигу чемпионов. Но и борьба за чемпионский титул по-прежнему не закончена. "Спартаку" предстоят тяжелые игры с "Ростовом" и ЦСКА, в них все и определится.

Была информация и о конфликте Луческу с некоторыми игроками. В России есть определенные люди, заинтересованные в публикации подобных интервью. Безусловно, это проблема. Конечно, есть небольшая напряженность внутри самого коллектива, но так бывает во всех командах, и даже в других видах спорта. Поэтому никакой сенсации в этом нет.

"Галатасарай"? Я контактировал с ними, но темой разговора был совсем не Луческу.