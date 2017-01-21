Агент Раноккии встречался с представителями "Зенита"

Агент защитника "Интера" Андреа Раноккии летал в Лондон на встречу с представителями "Зенита", утверждает Tuttosport. Черно-синие хотят продать 28-летнего футболиста, чтобы выручить средства на трансфер Рикардо Родригеса из "Вольфсбурга". Кроме того, миланский клуб вынужден думать о финансовом fair play.

"Интер" готов отпустить бывшего капитана в аренду до конца сезона с последующим правом выкупа. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны "Вест Хэма" и "Халл Сити", но Раноккиа отказался переходить в эти команды. А "Сассуоло", "Болонья" и "Палермо" не потянут его зарплату.

"Зенит" ранее интересовался другим защитником черно-синих Джейсоном Мурильо, но колумбиец не согласился на переход. Этой зимой питерцы уже подписали вратаря Андрея Лунева, защитника Сергея Зуйкова, полузащитников Ибрагима Цаллагова, Йоана Молло и Эрнани.

Напомним, что в текущем сезоне Раноккиа провел пять матчей в чемпионате Италии и четыре – в Лиге Европы, не отметившись результативными действиями. Концовку прошлого сезона он провел в аренде в "Сампдории".