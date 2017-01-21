Агент Раноккии встречался с представителями "Зенита"

Агент защитника "Интера" Андреа Раноккии летал в Лондон на встречу с представителями "Зенита", утверждает Tuttosport. Черно-синие хотят продать 28-летнего футболиста, чтобы выручить средства на трансфер Рикардо Родригеса из "Вольфсбурга". Кроме того, миланский клуб вынужден думать о финансовом fair play.
"Интер" готов отпустить бывшего капитана в аренду до конца сезона с последующим правом выкупа. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны "Вест Хэма" и "Халл Сити", но Раноккиа отказался переходить в эти команды. А "Сассуоло", "Болонья" и "Палермо" не потянут его зарплату.
"Зенит" ранее интересовался другим защитником черно-синих Джейсоном Мурильо, но колумбиец не согласился на переход. Этой зимой питерцы уже подписали вратаря Андрея Лунева, защитника Сергея Зуйкова, полузащитников Ибрагима Цаллагова, Йоана Молло и Эрнани.
Напомним, что в текущем сезоне Раноккиа провел пять матчей в чемпионате Италии и четыре – в Лиге Европы, не отметившись результативными действиями. Концовку прошлого сезона он провел в аренде в "Сампдории".
Tuxon
производственник...это тупое трололо, он не думает совсем)) нечем.. :)
16:37
Производственник
King's Bounty IIII Гаттузо зол! голос из Санкт-Петербурга ////Да это не деградация, это с рождения так. Он же выкидыш подзаборный. Продукт соития алкаша и плечевой. Да и всю жись провести в кабинах дальнобойщиков под рулем, тоже ничего хорошего не добавляет. ______________ Котик - продукт блокадных каннибалов ! 15:23 ======================================================================================= малолетняя мразь,ты подумал ,что говоришь?
16:32
King's Bounty IIII
Гаттузо зол! голос из Санкт-Петербурга ////Да это не деградация, это с рождения так. Он же выкидыш подзаборный. Продукт соития алкаша и плечевой. Да и всю жись провести в кабинах дальнобойщиков под рулем, тоже ничего хорошего не добавляет. ______________ Котик - продукт блокадных каннибалов !
15:23
shpasic
просто в Лондоне один квнщик переводчиком из соседнего двора подрабатывает.
15:19
васятка
голос из Санкт-Петербурга коли так,пускай. Спасибо.
15:16
голос из Санкт-Петербурга
Гаттузо зол! Ты - реально ЗОЛ! Прости убогим их уродства.
15:12
Гаттузо зол!
голос из Санкт-Петербурга ////Да это не деградация, это с рождения так. Он же выкидыш подзаборный. Продукт соития алкаша и плечевой. Да и всю жись провести в кабинах дальнобойщиков под рулем, тоже ничего хорошего не добавляет.
15:08
голос из Санкт-Петербурга
васятка Не знаю какие они игроки,меня другое заинтересовало,Итальянский агент летал на встречу с представителями Зенита в Лондон,им уже за всякого игрока перетереть за кардон летать надо? Или агент такой принципиальный,мол только в Лондоне дела решаю?Почему не в Питере или Милане? 14:46 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Просто представители ЗЕНИТа сейчас находятся в Лондоне и ведут переговоры о приобретении Харри Кейна и Деле Алли... Им как то "западло" отвлекаться на какой-то там Интер...
15:04
Жорик Вартанов
раз в неделю напишут что то про бомжей и то умудряются вспомнить Спартак)
15:04
msdan
Гаттузо зол! Такой кал в Италии покупает только свиноферма. Адриано не даст соврать. и не говори какой там фернандо то... совсем плохой... и луиз АДРИАНУ я думаю не подведет нас...
15:03
голос из Санкт-Петербурга
King's Bounty IIII/ Ты уже исписался. Деградация полная. Одно и тоже "выкидываешь" из своего чрева. Уже не интересно.
15:00
васятка
Не знаю какие они игроки,меня другое заинтересовало,Итальянский агент летал на встречу с представителями Зенита в Лондон,им уже за всякого игрока перетереть за кардон летать надо? Или агент такой принципиальный,мол только в Лондоне дела решаю?Почему не в Питере или Милане?
14:46
King's Bounty IIII
Гаттузо зол! Такой кал в Италии покупает только свиноферма. Адриано не даст соврать. ________________ Котик-золибой на работе в голубой устрице или на достройке постройки ? Ибрааагим !!!
14:43
aravir
Нам по телевизору рассказывают, как всё плохо в Европе, только не понятно, почему представители Зенита летают в Лондон на переговоры, а не принимают агента у себя в благополучной стране?
14:42
Гаттузо зол!
Такой кал в Италии покупает только свиноферма. Адриано не даст соврать.
14:35
shpasic
ого, девять матчей сыграл в сезоне? значит, каждый матч на вес золота)
14:28
King's Bounty IIII
Хороший игрок. Как раз для бомов города П.
14:26