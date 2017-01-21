14:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Агент Раноккии встречался с представителями "Зенита"

0
0
0
17

Агент защитника "Интера" Андреа Раноккии летал в Лондон на встречу с представителями "Зенита", утверждает Tuttosport. Черно-синие хотят продать 28-летнего футболиста, чтобы выручить средства на трансфер Рикардо Родригеса из "Вольфсбурга". Кроме того, миланский клуб вынужден думать о финансовом fair play.

"Интер" готов отпустить бывшего капитана в аренду до конца сезона с последующим правом выкупа. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны "Вест Хэма" и "Халл Сити", но Раноккиа отказался переходить в эти команды. А "Сассуоло", "Болонья" и "Палермо" не потянут его зарплату.

"Зенит" ранее интересовался другим защитником черно-синих Джейсоном Мурильо, но колумбиец не согласился на переход. Этой зимой питерцы уже подписали вратаря Андрея Лунева, защитника Сергея Зуйкова, полузащитников Ибрагима Цаллагова, Йоана Молло и Эрнани.

Напомним, что в текущем сезоне Раноккиа провел пять матчей в чемпионате Италии и четыре – в Лиге Европы, не отметившись результативными действиями. Концовку прошлого сезона он провел в аренде в "Сампдории".

0
0
0
17
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (17)
Войти, чтобы оставить комментарий

Tuxon

производственник...это тупое трололо, он не думает совсем)) нечем.. :)

16:37

Производственник

King's Bounty IIII Гаттузо зол! голос из Санкт-Петербурга ////Да это не деградация, это с рождения так. Он же выкидыш подзаборный. Продукт соития алкаша и плечевой. Да и всю жись провести в кабинах дальнобойщиков под рулем, тоже ничего хорошего не добавляет. ______________ Котик - продукт блокадных каннибалов ! 15:23 ======================================================================================= малолетняя мразь,ты подумал ,что говоришь?

16:32

King's Bounty IIII

Гаттузо зол! голос из Санкт-Петербурга ////Да это не деградация, это с рождения так. Он же выкидыш подзаборный. Продукт соития алкаша и плечевой. Да и всю жись провести в кабинах дальнобойщиков под рулем, тоже ничего хорошего не добавляет. ______________ Котик - продукт блокадных каннибалов !

15:23

shpasic

просто в Лондоне один квнщик переводчиком из соседнего двора подрабатывает.

15:19

васятка

голос из Санкт-Петербурга коли так,пускай. Спасибо.

15:16

голос из Санкт-Петербурга

Гаттузо зол! Ты - реально ЗОЛ! Прости убогим их уродства.

15:12

Гаттузо зол!

голос из Санкт-Петербурга ////Да это не деградация, это с рождения так. Он же выкидыш подзаборный. Продукт соития алкаша и плечевой. Да и всю жись провести в кабинах дальнобойщиков под рулем, тоже ничего хорошего не добавляет.

15:08

голос из Санкт-Петербурга

васятка Не знаю какие они игроки,меня другое заинтересовало,Итальянский агент летал на встречу с представителями Зенита в Лондон,им уже за всякого игрока перетереть за кардон летать надо? Или агент такой принципиальный,мол только в Лондоне дела решаю?Почему не в Питере или Милане? 14:46 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Просто представители ЗЕНИТа сейчас находятся в Лондоне и ведут переговоры о приобретении Харри Кейна и Деле Алли... Им как то "западло" отвлекаться на какой-то там Интер...

15:04

Жорик Вартанов

раз в неделю напишут что то про бомжей и то умудряются вспомнить Спартак)

15:04

msdan

Гаттузо зол! Такой кал в Италии покупает только свиноферма. Адриано не даст соврать. и не говори какой там фернандо то... совсем плохой... и луиз АДРИАНУ я думаю не подведет нас...

15:03

голос из Санкт-Петербурга

King's Bounty IIII/ Ты уже исписался. Деградация полная. Одно и тоже "выкидываешь" из своего чрева. Уже не интересно.

15:00

васятка

Не знаю какие они игроки,меня другое заинтересовало,Итальянский агент летал на встречу с представителями Зенита в Лондон,им уже за всякого игрока перетереть за кардон летать надо? Или агент такой принципиальный,мол только в Лондоне дела решаю?Почему не в Питере или Милане?

14:46

King's Bounty IIII

Гаттузо зол! Такой кал в Италии покупает только свиноферма. Адриано не даст соврать. ________________ Котик-золибой на работе в голубой устрице или на достройке постройки ? Ибрааагим !!!

14:43

aravir

Нам по телевизору рассказывают, как всё плохо в Европе, только не понятно, почему представители Зенита летают в Лондон на переговоры, а не принимают агента у себя в благополучной стране?

14:42

Гаттузо зол!

Такой кал в Италии покупает только свиноферма. Адриано не даст соврать.

14:35

shpasic

ого, девять матчей сыграл в сезоне? значит, каждый матч на вес золота)

14:28

King's Bounty IIII

Хороший игрок. Как раз для бомов города П.

14:26

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ