Агент Ракицкого уверен, что интерес "Зенита" к игроку уже не актуален

Агент защитника "Шахтера" Ярослава Ракицкого Вадим Шаблий подчеркнул, что "Зенит" был заинтересован в подписании контракта с игроком, но на данный момент вопрос перехода не актуален. Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые могут заплатить за трансфер 27-летнего украинца 15 миллионов евро.

- Думаю, это уже не актуально. Разговоры были, но уже давно, - приводит ТАСС слова Шаблия. - На данный момент из России конкретных предложений нет.

Ранее Шаблий говорил, что еще один его клиент нападающий Филипп Будковский покинет "Анжи", за который выступает на правах аренды. По его словам, к форварду проявляют интерес топ-клубы чемпионата России.

- На данный момент он остается игроком "Анжи", а дальше посмотрим, - продолжил Шаблий. - Думаю, Филипп неплохо отыграл последние шесть месяцев, так что интерес к нему есть. Им постоянно интересуются, но с той же "Уфой" до конкретных разговоров не доходило. Есть интерес и со стороны топ-клубов России, но, опять же, до конкретики мы не доходили.

По его словам, нападающий киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко точно не окажется в российской премьер-лиге.

- Это зависит не только от меня и игрока, но и от клуба, - подытожил агент. - Если будет достойное предложение клубу, думаю, он куда-то перейдет. Вариант с Россией исключен.