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Агент опроверг информацию об интересе "Спартака" к Миранчуку

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Агент полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука Вадим Шпинев опроверг информацию об интересе к игроку со стороны "Спартака". Ранее президент железнодорожников Илья Геркус объявил, что футболист намерен покинуть клуб, и руководство ему ищет "взаимоприемлемый вариант" для продолжения карьеры. Сегодня в СМИ сообщили, что одним из претендентов на него является "Спартак".

- Я впервые об этом слышу. Честно говоря, очень устал от подобного рода информации. Не понимаю, откуда берутся такие источники, - цитирует ТАСС Шпинева. 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3995834

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