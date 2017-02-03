Агент опроверг информацию об интересе "Спартака" к Миранчуку

Агент полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука Вадим Шпинев опроверг информацию об интересе к игроку со стороны "Спартака". Ранее президент железнодорожников Илья Геркус объявил, что футболист намерен покинуть клуб, и руководство ему ищет "взаимоприемлемый вариант" для продолжения карьеры. Сегодня в СМИ сообщили, что одним из претендентов на него является "Спартак".

- Я впервые об этом слышу. Честно говоря, очень устал от подобного рода информации. Не понимаю, откуда берутся такие источники, - цитирует ТАСС Шпинева.