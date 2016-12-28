23:48 28 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Агент Луиза Адриану заявил, что на следующей неделе футболист перейдет в "Спартак"

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Агент нападающего "Милана" Луиза Адриану Жилмар Велоз заявил, что его встреча с первым вице-президентом "Милана" Адриано Галлиани в Рио-де-Жанейро прошла успешно. По словам Велоза, на следующей неделе 29-летний бразилец должен стать игроком "Спартака". Ранее сообщалось, что форвард подпишет с красно-белыми контракт до 2020 года с зарплатой в 4,5 миллиона евро в год.

– Встреча прошла очень хорошо, – приводит milannews.it слова Адриану. – Мы очень близки к переходу Луиза Адриану в "Спартак". Думаю, на следующей неделе закроем сделку. Если все пойдет по плану, Луиз Адриану станет новым игроком "Спартака".

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КОММЕНТАРИИ (6)
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asc0002

Свинюшки над Луческу смеются, а сами уже второй раз после него игрока подбирают))

00:22

Don

Свинству Бой, а ты видать и есть тот носильщик, который помогает носить чемоданы?)))

00:21

Свинству Бой!

То что он сможет отгрузить- это очередные 100 чемоданов добра, которые он отправит потом домой в Бразилию ,аки Ромуло, сыграв 15 матчей за три сезона. У-ха-ха. Только бы не сорвалось.

00:18

Don

А потом будет рассказывать, как эта футбольная ДОРОГАЯ бесполезность отгрузит пару мячей питерской бесполезности, возглавляемой цыганским табором)))

00:15

MAYERICK

Скоро этот "тарасовский вестник" будет рассказывать , что эта футбольная ДОРОГАЯ бесполезность съела на завтрак и как. после этого, сходила в сортир............

00:09

Jean4

Дом2 по сравнению с этой сделкой закрытая вечеринка, здесь о каждом шаге сообщают так, будто это публичное реалити-шоу. Цирк!

00:00

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