Агент Луиза Адриану заявил, что на следующей неделе футболист перейдет в "Спартак"

Агент нападающего "Милана" Луиза Адриану Жилмар Велоз заявил, что его встреча с первым вице-президентом "Милана" Адриано Галлиани в Рио-де-Жанейро прошла успешно. По словам Велоза, на следующей неделе 29-летний бразилец должен стать игроком "Спартака". Ранее сообщалось, что форвард подпишет с красно-белыми контракт до 2020 года с зарплатой в 4,5 миллиона евро в год.

– Встреча прошла очень хорошо, – приводит milannews.it слова Адриану. – Мы очень близки к переходу Луиза Адриану в "Спартак". Думаю, на следующей неделе закроем сделку. Если все пойдет по плану, Луиз Адриану станет новым игроком "Спартака".