Агент Луческу: "Мирча намерен доработать свой контракт с "Зенитом"

Агент Аркадий Запорожану, представляющий интересы главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу заявил, что румынский специалист не собирается покидать команду. Тренер намерен отработать свой контракт до конца, который истекает в следующем году. Напомним, что по итогам чемпионата России петербургский клуб занял третье место в турнирной таблице, не попав в Лигу чемпионов.

– У "Зенита" появился новый спортивный директор, который будет общаться с прессой, лучше все вопросы переадресовать ему, - цитирует ТАСС Запорожану. - Я думаю, что перестановки, которые произошли в клубе, пойдут на пользу, в том числе и общению с прессой. У Луческу еще год контракта, и он намерен его доработать.