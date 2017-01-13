Агент Ломбертса: "Зенит" просит очень большие деньги за Николаса"

Сантуш Верхлуст, агент защитника "Зенита" Николаса Ломбертса, сообщил, что трансфер игрока сложно осуществить, потому что клуб просит слишком большую сумму. Верхлуст при этом ранее говорил, что Ломбертсом интересуются клубы из Англии, Германии, Италии и США.

– "Зенит" просит очень большую сумму, поэтому это пока невозможно, – цитирует ТАСС Верхлуста. – Но клубы могут договориться с "Зенитом" – а клубов действительно много. Будь что будет.

Каждое трансферное окно от клубов есть интерес к Николасу, но если они интересуются им, им нужно договориться с "Зенитом". Сейчас нет команд, которые имеют договоренность с "Зенитом". Николас уже 10 лет в клубе и, возможно, "Зенит" захочет и дальше работать с ним, это может произойти.

Я не знаю, когда эта история закончится – может так сложиться, что мне позвонят в течение пяти минут, сделают предложение "Зениту", которое их устроит, мы это обсудим, Николас согласится и в результате перейдет. Но пока ничего непонятно.