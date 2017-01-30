Агент Ломбертса: "У нас есть предложения, но не от "Вест Бромвича"

Сантуш Верхлуст, агент защитника "Зенита" Николаса Ломбертса, опроверг информацию о предложении по покупке игрока "Вест Бромвичем". В воскресенье The Sun сообщило, что "дрозды" предложили питерцам за переход 31-летнего защитника 5 миллионов фунтов стерлингов.

– Информация о предложении "Вест Бромвича" – неправда, – цитирует ТАСС Верхлуста. – Пока все находится на той же стадии, мы ждем решения "Зенита". Определенные предложения по игроку есть, но разглашать их пока не буду.