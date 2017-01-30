Агент Ломбертса: "У нас есть предложения, но не от "Вест Бромвича"

Сантуш Верхлуст, агент защитника "Зенита" Николаса Ломбертса, опроверг информацию о предложении по покупке игрока "Вест Бромвичем". В воскресенье The Sun сообщило, что "дрозды" предложили питерцам за переход 31-летнего защитника 5 миллионов фунтов стерлингов.
– Информация о предложении "Вест Бромвича" – неправда, – цитирует ТАСС Верхлуста. – Пока все находится на той же стадии, мы ждем решения "Зенита". Определенные предложения по игроку есть, но разглашать их пока не буду.
Gogy
СЭ придумал инфоповод, потом сам его опроверг... Хороший способ заполнения пространства...
16:35