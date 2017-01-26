Агент Ломбертса: "Переход Ивановича в "Зенит" - хорошая возможность сменить клуб для Николаса"

Агент защитника "Зенита" Николаса Ломбертса Сантуш Верхлуст уверен, что возможное подписание сине-бело-голубыми контракта с игроком "Челси" Браниславом Ивановичем - это хорошая возможность для его подопечного покинуть российскую команду.

Ранее "СЭ" сообщал о том, что 32-летний серб в ближайшее время перейдет в клуб из Санкт-Петербурга. Иванович, известный в России по выступлению за "Локомотив", подпишет контракт сроком на 2,5 сезона. Его зарплата составит 5 миллионов евро в год.

- Ни один клуб не вел официальных переговоров с "Зенитом" о возможном переходе Ломбертса, - приводит ТАСС слова Верхлуста. - Как я уже говорил, петербургская команда просит за защитника большую сумму. Но с учетом того, что Иванович может перейти в "Зенит", клуб может пересмотреть стоимость Ломбертса, пойти на уступки, это хороший шанс для Николаса покинуть команду.

Но здесь санкт-петербургская команда является боссом, и только им принимать итоговое решение. Много клубов интересуются Ломбертсом, но они просили не называть себя. До конца трансферного окна в Европе еще четыре дня, поэтому все может случиться.

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