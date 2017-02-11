Агент: "Локомотив" и "Спартак" интересуются Шандау

"Локомотив" и "Спартак" заинтересованны в услугах защитника "Анжи" Шандау. Об этом сообщил представитель бразильского футболиста Ролим Кармо. Также агент подтвердил, что вариантом не в России остается бразильский "Гремиу".

– Я ищу варианты в России, например, "Локомотив" или "Спартак, – цитирует ТАСС Кармо. – Россия – очень хорошее место, и мы ждем предложений от других команд. Были письма и звонки из "Локомотива" и "Спартака". Шандау очень хороший игрок, и на данный момент наш приоритет – "Спартак", и это тот футболист, который как раз нужен красно-белым.