14:12 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Агент: "Локомотив" и "Спартак" интересуются Шандау

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"Локомотив" и "Спартак" заинтересованны в услугах защитника "Анжи" Шандау. Об этом сообщил представитель бразильского футболиста Ролим Кармо. Также агент подтвердил, что вариантом не в России остается бразильский "Гремиу".

– Я ищу варианты в России, например, "Локомотив" или "Спартак, – цитирует ТАСС Кармо. – Россия – очень хорошее место, и мы ждем предложений от других команд. Были письма и звонки из "Локомотива" и "Спартака". Шандау очень хороший игрок, и на данный момент наш приоритет – "Спартак", и это тот футболист, который как раз нужен красно-белым.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4015176

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Уткин за Спартак

Шандау? надо брать. Лучше Кутепова уж точно будет. А на 13 финалов надо брать обстрелянных.

16:07

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