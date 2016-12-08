Агент Боккетти: "Сальваторе хочет остаться и выиграть чемпионство со "Спартаком"

Агент защитника "Спартака" Сальваторе Боккетти Андреа д'Амико подчеркнул, что на данный момент игрок введет переговоры о продлении контракта с красно-белыми. По его словам, 30-летний итальянец хочет остаться в клубе. Дествующее соглашение Боккетти рассчитано до лета 2017 года.

- Боккетти важный игрок для Карреры, мы ведем переговоры о продлении контракта - приводит Itasportpress слова д'Амико. – В последнее время красно-белые демонстрируют хорошие результаты. Мне кажется, Сальваторе важен для команды и его будет сложно заменить. Он опытный игрок, который, к тому же говорить по-русски.

В подписании Боккетти заинтересованы "Бешикташ", "Галатасарай" и еще несколько клубов из России и Италии. Но для Сальваторе "Спартак" стоит в приоритете. Он хочет остаться и выиграть с клубом чемпионство.