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Адриану не прибыл на сбор "Милана"

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Нападающий "Милана" Луиз Адриану не прибыл на сбор команды, назначенный для игроков из Латинской Америки, утверждает Gianlucadimarzio. Ранее сообщалось, что главный тренер красно-черных Винченцо Монтелла был предупрежден о том, что 29-летний бразилец не будет принимать участия в тренировках с командой после Нового года.

По данным "СЭ", для перехода в "Спартак" Адриану осталось пройти медосмотр. О трансфере должно быть объявлено в ближайшие дни. В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии футболист провел семь матчей, но результативными действиями не отметился.

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Луизу Адриану для перехода в "Спартак" осталось только пройти медосмотр

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