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Адриано Галлиани: "Трансфер Луиза Адриану в "Спартак" возможен"

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Генеральный директор "Милана" Адриано Галлиани сообщил, что трансфер нападающего команды Луиза Адриану в "Спартак" вполне возможен. Ранее сообщалось, что сегодня Галлиани и представители бразильского форварда проведут встречу, чтобы обсудить возможный переезд футболиста в Москву.

 
Куда ЛУИЗ АДРИАНУ (слева) полетит после отпуска?Луиз Адриану: из Бразилии – в "Спартак"?

"Не хочу делать громких заявлений, но трансфер Луиза Адриану в "Спартак" вполне возможен", – цитирует "Р-Спорт" Галлиани.

Напомним, что "Милан" в 2015 году купил Адриану у "Шахтера" за 8 миллионов евро. В составе итальянской команды за полтора года он провел 36 матчей, в которых забил шесть мячей. В этом сезоне потерял место в составе и выходил на поле в семи играх.

 

 

 

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http://rsport.ru/football/20161227/1114319497.html

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