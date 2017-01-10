Адриано Галлиани: "Мы обо всем договорились и со "Спартаком", и с Луизом Адриану"

Первый вице-президент "Милана" подтвердил в интервью телеканалу Italia Uno, что сделка по переходу 29-летнего нападающего красно-черных Луиза Адриану в "Спартак" должна быть официально оформлена в ближайшие дни.

– Мы обо всем договорились и с московским клубом, и самим игроком – ему остается только пройти медосмотр, – сказал Галлиани. – При этом врачи нашей команды уверили меня в том, что никаких проблем со здоровьем у бразильца нет.

Отметим, что трансфер форварда, возможно, будет оформлен как аренда с правом выкупа, который станет минимальным.

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