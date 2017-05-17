Аблай Мбенг: "Жду благодарности от "Спартака" за чемпионство"

Нападающий "Терека" Аблай Мбенг в перерыве матча 29-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:2) отметил, что ждет благодарности от красно-белых в связи с завоеванным чемпионством. Напомним, что красно-белые в 10-й раз стали чемпионами страны после того как в матче 27-го тура "Терек" в гостях обыграл "Зенит" благодаря голу Мбенга, после чего питерцы потеряли математические шансы догнать москвичей.

– Жду благодарности от "Спартака" за чемпионство (смеется), – сказал в эфире "Матч ТВ" Мбенг.

Трансляция матча "Спартак" – "Терек" //

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