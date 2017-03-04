Аарон Оланаре: "Забить гол "Зениту" - сейчас для меня это главная мечта"

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре отметил, что постарается отличиться голом в предстоящем матче 18-го тура премьер-лиги с "Зенитом". Он рассчитывает на поддержку армейских болельщиков.

– Ребята много рассказывали о новой арене, и я счастлив, что клуб завершил этот проект, это грандиозный успех, – цитирует официальный "Твиттер" ЦСКА Оланаре. – Очень жду матча, чтобы увидеть переполненные трибуны, выйти на поле и постараться забить гол. Сейчас для меня это главная мечта.

Матч между ЦСКА и "Зенитом" начнется сегодня в 16.30 по московскому времени.

Трансляция матча ЦСКА – "Зенит"