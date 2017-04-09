40 голов за "Спартак" в чемпионате быстрее Промеса забили только двое

Гол в ворота "Уфы" стал для Квинси Промеса 40-м в составе "Спартака" в чемпионатах России. По числу забитых мячей голландец сравнялся с Александром Ширко, проведшим на 52 матча больше. Мини-юбилей Промес отпраздновал в 76-й игре за красно-белых, быстрее отметки в 40 голов достигали только Веллитон и Владимир Бесчастных.
Матчи, в которых футболисты "Спартака" забивали 40-й гол за клуб
|
Игрок
|
Сезоны
|
Матчи
|
Всего голов
|
40-й*
|
ВЕЛЛИТОН
|
2007-2013
|
104
|
57
|
63-й
|
Владимир БЕСЧАСТНЫХ
|
1992-1993, 2001-2002
|
104
|
56
|
69-й
|
Квинси ПРОМЕС
|
2014-н.в.
|
76
|
40
|
76-й
|
Роман ПАВЛЮЧЕНКО
|
2003-2008
|
141
|
69
|
94-й
|
Андрей ТИХОНОВ
|
1992-2000, 2011/12
|
192
|
68
|
98-й
|
Александр ШИРКО
|
1995-2001
|
128
|
40
|
126-й
|
Илья ЦЫМБАЛАРЬ
|
1993-1999
|
146
|
42
|
135-й
|
Егор ТИТОВ
|
1995-2008
|
324
|
86
|
146-й
* Матч, в котором был забит 40-й гол.
Очень плохой мальчик
Печально,что сейчас в Спартаке нет российских форвардов....
22:14
Последний Легион
да Промес - молодец )))
20:55