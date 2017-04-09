20:38 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

40 голов за "Спартак" в чемпионате быстрее Промеса забили только двое

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Гол в ворота "Уфы" стал для Квинси Промеса 40-м в составе "Спартака" в чемпионатах России. По числу забитых мячей голландец сравнялся с Александром Ширко, проведшим на 52 матча больше. Мини-юбилей Промес отпраздновал в 76-й игре за красно-белых, быстрее отметки в 40 голов достигали только Веллитон и Владимир Бесчастных.

Матчи, в которых футболисты "Спартака" забивали 40-й гол за клуб

Игрок

Сезоны

Матчи

Всего голов

40-й*

ВЕЛЛИТОН

2007-2013

104

57

63-й

Владимир БЕСЧАСТНЫХ

1992-1993, 2001-2002

104

56

69-й

Квинси ПРОМЕС

2014-н.в.

76

40

76-й

Роман ПАВЛЮЧЕНКО

2003-2008

141

69

94-й

Андрей ТИХОНОВ

1992-2000, 2011/12

192

68

98-й

Александр ШИРКО

1995-2001

128

40

126-й

Илья ЦЫМБАЛАРЬ

1993-1999

146

42

135-й

Егор ТИТОВ

1995-2008

324

86

146-й

* Матч, в котором был забит 40-й гол.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Очень плохой мальчик

Печально,что сейчас в Спартаке нет российских форвардов....

22:14

Последний Легион

да Промес - молодец )))

20:55

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