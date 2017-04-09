40 голов за "Спартак" в чемпионате быстрее Промеса забили только двое

Гол в ворота "Уфы" стал для Квинси Промеса 40-м в составе "Спартака" в чемпионатах России. По числу забитых мячей голландец сравнялся с Александром Ширко, проведшим на 52 матча больше. Мини-юбилей Промес отпраздновал в 76-й игре за красно-белых, быстрее отметки в 40 голов достигали только Веллитон и Владимир Бесчастных.

Матчи, в которых футболисты "Спартака" забивали 40-й гол за клуб

Игрок Сезоны Матчи Всего голов 40-й* ВЕЛЛИТОН 2007-2013 104 57 63-й Владимир БЕСЧАСТНЫХ 1992-1993, 2001-2002 104 56 69-й Квинси ПРОМЕС 2014-н.в. 76 40 76-й Роман ПАВЛЮЧЕНКО 2003-2008 141 69 94-й Андрей ТИХОНОВ 1992-2000, 2011/12 192 68 98-й Александр ШИРКО 1995-2001 128 40 126-й Илья ЦЫМБАЛАРЬ 1993-1999 146 42 135-й Егор ТИТОВ 1995-2008 324 86 146-й

* Матч, в котором был забит 40-й гол.