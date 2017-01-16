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11 игроков "Спартака" прошли медосмотр в Москве

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Александр САМЕДОВ и Сергей РОДИОНОВ."Спартак" объявил о трансфере Самедова

Одиннадцать игроков "Спартака" прошли медицинское обследование в Москве, сообщает ТАСС. Осмотр прошли Джано Ананидзе, Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Александр Зуев, Маурисиу, Фернанду, Роман Зобнин и Лоренсо Мельгарехо. Остальные игроки красно-белых пройдут обследование во вторник.

Александр Самедов, о чьем переходе в "Спартак" из "Локомотива" было объявлено в понедельник, и бразилец Луиз Адриану, который должен стать игроком красно-белых в ближайшее время, обследование не проходили, потому что сделали это ранее в январе. Напомним, первый зимний сбор "Спартака", который пройдет в ОАЭ, начнется 18 января.

 

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