Зидана и Гвардьолу не пригласили на форум элитных тренеров УЕФА

4 сентября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится 20-й форум элитных тренеров. На этом мероприятии ведущие специалисты континента обменяются мнениями по поводу развития европейского футбола.
В число приглашенных тренеров вошли Массимилиано Аллегри ("Ювентус"), Карло Анчелотти ("Наполи"), Арсен Венгер, Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед"), Хулен Лопетеги ("Реал") и многие другие.
Отметим, что в списке нет победителя минувшего розыгрыша Лиги чемпионов с "Реалом" Зинедина Зидана и действующего чемпиона Англии Хосепа Гвардьолы ("Манчестер Сити").
Дополнительная информация
https://ru.uefa.com/insideuefa/mediaservices/newsid=2568251.html
- Реал (Футбол)
- Ювентус
- Манчестер Юнайтед
- Манчестер Сити
- Арсен Венгер
- Карло Анчелотти
- Зинедин Зидан
- Хосеп Гвардьола
- Массимилиано Аллегри
- Жозе Моуринью
- Наполи
- УЕФА
- Хулен Лопетеги