Зидана и Гвардьолу не пригласили на форум элитных тренеров УЕФА

4 сентября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится 20-й форум элитных тренеров. На этом мероприятии ведущие специалисты континента обменяются мнениями по поводу развития европейского футбола.

В число приглашенных тренеров вошли Массимилиано Аллегри ("Ювентус"), Карло Анчелотти ("Наполи"), Арсен Венгер, Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед"), Хулен Лопетеги ("Реал") и многие другие.

Отметим, что в списке нет победителя минувшего розыгрыша Лиги чемпионов с "Реалом" Зинедина Зидана и действующего чемпиона Англии Хосепа Гвардьолы ("Манчестер Сити").

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