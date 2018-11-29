Зидан стал лучшим клубным тренером 2018 года

Бывший главный тренер "Реала" Зинедин Зидан​ стал лучшим клубным специалистом в 2018 году по версии международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

46-летний француз c "Реалом" стал обладателем трофея Лиги чемпионов сезона-2017/2018. Зидан выиграл кубок три раза подряд, что ранее не удавалось никому. Специалист покинул команду летом.

Зидан с 296 баллами в борьбе за награду обошел главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа (109 очков, второй результат) и Хосепа Гвардьолу, который возглавляет "Манчестер Сити" (105, третий).