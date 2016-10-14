Жозе Моуринью: "Я люблю, когда игроков моей команды вызывают в национальные сборные"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью сообщил, что ему нравится, когда его подопечных привлекают к выступлениям за национальные сборные. По словам специалиста, другие специалисты порой даже выдумывают микротравмы у футболистов, чтобы оставить их в клубе на время матчей национальной команды.

– Я люблю, когда игроков моей команды вызывают в национальные сборные, – приводит MUTV слова Моуринью. – Для меня это – повод для гордости. Хотя я знаю, что некоторые тренеры даже специально выдумывают наличие микротравм у своих футболистов, чтобы поберечь их для матчей чемпионатов страны. Никогда не пойму и не разделю эту позицию.

Особенно рад вызову в состав национальных сборных Андера Эрреры и Джесси Лингарда. Защищать цвета сборной – всегда очень почетно. В особенности, когда речь идет о дебютном матче. Для игроков это очень важно. Я рад успехам своих игроков и всегда испытываю за них гордость.