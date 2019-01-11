Жозе Моуринью: "Большая честь вернуться в "Реал" или "Интер". "Бенфика" – не вариант"

Португальский специалист Жозе Моуринью прокомментировал слухи о возможном возвращении в "Реал" или "Интер", сообщает Football Espana. 55-летний бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" признался, что его не будет в "Бенфике"​.

– "Бенфика"? Это не вариант для меня. Конечно, возвращение в "Реал" или "Интер" было бы большой честью для меня, но сейчас я разговариваю только с журналистами. Когда тренер или игрок возвращаются в клуб, значит, они сделали в нем что-то хорошее. Так я чувствовал, когда возвращался в "Челси". Когда профессионала приглашают вернуться в клуб, это большая честь. Значит, там знают, чего ты стоишь, – цитирует Моуринью Football Espana.

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