"Зенит" разгромил "СКА-Хабаровск" со счетом 7:0 в матче молодежных команд

В матче заключительного, 30-го тура молодежного первенства России "Зенит" обыграл "СКА-Хабаровск" (7:0).

"Зенит" набрал 47 очков и занял шестое место в итоговой таблице. У команды из Хабаровска 32 очка и 13-я позиция.

Молодежное первенство России

30-й тур

"Зенит" (Санкт-Петербург) - "СКА-Хабаровск" - 7:0 (3:0)

Голы: Бачинский, 23 (1:0). Бачинский, 32 (2:0). Воробьев, 39 - с пенальти (3:0). Анисимов, 54 (4:0). Воробьев, 58 (5:0). Бачинский, 69 (6:0). Смирнов М., 78 (7:0).

Судья: Чилиян (Бронницы).

12 мая. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".