Задолженность перед сотрудниками "Севастополя" составляет около 5 миллионов рублей

Начальник Главного управления по делам молодежи и спорта Севастополя Сергей Резниченко отметил, что задолженность по зарплате перед сотрудниками "Севастополя" составляет порядка 5 миллионов рублей. Резниченко также добавил, что для окончательного ее погашения принято решение о расчете суммы задолженности

- Принято решение о расчете оставшейся задолженности по зарплате клуба, - цититрует ТАСС Резниченко. - В прошлом году мы системно подошли к этому вопросу, задолженность по зарплате была рассчитана и погашена до 30 ноября 2017 года. Сейчас задолженность по зарплате не растет, но за время преобразования накоплено примерно 5 миллионов рублей.



Преобразования в футбольном клубе были связаны с тем, что сотрудники акционерного общества переоформлялись на работу в автономную некоммерческую организацию "Севастополь" и в Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя.

Ранее сообщалось, что "Севастополь" находился в составе акционерного общества, 49 процентов акций которого были в собственности правительства Севастополя, 51 процентов принадлежали общественной организации "Союз болельщиков". Из-за отсутствия финансирования клуб испытывал серьезные финансовые трудности - так, долги по зарплате достигли порядка 6 миллионов рублей. Чтобы обеспечить финансирование клуба властями Севастополя было принято решение о создании автономной некоммерческой организации "Севастополь", а пакет акций Союза болельщиков передать правительству Севастополя.