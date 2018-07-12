Юрий Гаврилов: "Пусть день российского футбола отмечается в день рождения Яшина"

Бывший полузащитник "Спартака" и сборной СССР Юрий Гаврилов поделился своим мнением по поводу идеи учреждения дня российского футбола. Об этой инициативе во время выступления в Госдуме сегодня сообщил депутат Дмитрий Белик. Предлагаемая дата - 22 октября, день рождения Льва Яшина.

- Думаю, здесь ничего плохого нет. Пусть будет день российского футбола, - сказал Гаврилов.

- Предложено установить датой день рождения Яшина, согласны?

- Такой человек заслуживает этого. Поэтому очень хорошо, что имя Льва Ивановича все время будет на слуху.

- Можно и другие даты предложить: две победы на ОИ-1956 и -1988, выигрыш ЧЕ-1960.

- Пусть в РФС подумают, какого числа лучше отмечать.

- Как вы смотрите на то, что днем футбола выбрать день рождения Черчесова?

- Лев Яшин больше заслужил, чем Черчесов. Имя Льва Ивановича весомее. Из имеющихся вариантов, выбрал бы день рождения великого динамовца. (Арман МКРТЧЯН)